Украинская дзюдоистка Дарья Белодед отдыхает в теплых краях после соревнований, на которых выиграла золотую медаль на турнире Grand Slam

На своей странице в Instagram спортсменка поделилась фотографиями из отпуска.

Подписчики спортсменки всячески восторгаются красотой и фигурой девушки. "Бомбаракета", " Ваааау", "Какая ты красивая😻❤️", "Beautiful sport girl !🔥 Тримаю кулачки за твої перемоги! 👏👍❤️".

К слову, недавно Дарья Белодед отдыхает в Париже после соревнований.



На своей странице в Instagram девушка поделилась фотографиями возле Эйфелевой башни.

Также мы писали, что украинка Дарья Белодед стала настоящей сенсацией в мире дзюдо: к своим годам она уже дважды стала чемпионкой мира.

Помимо этих наград, в коллекции Дарьи есть победы на чемпионате Европы и Европейских играх. Сейчас украинская спортсменка активно готовится к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио.

Кроме того, она активно ведет свой блог в Instagram. Там она делится со своими подписчиками снимками с повседневной жизни и всевозможных соревнований.

Напомним, украинской дзюдоистке Белодед предложили поменять гражданство за большие деньги.

Как сообщала Politeka, юная украинская дзюдоистка забыла о морали и засветила лишнее.

Также Politeka писала, что украинка Белодед после блестящего триумфа отправилась на острова.