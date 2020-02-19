Украинская дзюдоистка Дарья Белодед отдыхает в теплых краях после соревнований, на которых выиграла золотую медаль на турнире Grand Slam
На своей странице в Instagram спортсменка поделилась фотографиями из отпуска.
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Подписчики спортсменки всячески восторгаются красотой и фигурой девушки. "Бомбаракета", " Ваааау", "Какая ты красивая😻❤️", "Beautiful sport girl !🔥 Тримаю кулачки за твої перемоги! 👏👍❤️".
К слову, недавно Дарья Белодед отдыхает в Париже после соревнований.
На своей странице в Instagram девушка поделилась фотографиями возле Эйфелевой башни.
Также мы писали, что украинка Дарья Белодед стала настоящей сенсацией в мире дзюдо: к своим годам она уже дважды стала чемпионкой мира.
Помимо этих наград, в коллекции Дарьи есть победы на чемпионате Европы и Европейских играх. Сейчас украинская спортсменка активно готовится к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио.
Кроме того, она активно ведет свой блог в Instagram. Там она делится со своими подписчиками снимками с повседневной жизни и всевозможных соревнований.
Напомним, украинской дзюдоистке Белодед предложили поменять гражданство за большие деньги.
Как сообщала Politeka, юная украинская дзюдоистка забыла о морали и засветила лишнее.
Также Politeka писала, что украинка Белодед после блестящего триумфа отправилась на острова.