Американська фітнес-модель Дейзі Джей вразила своїх шанувальників незвичайним виглядом

23-річна уродженка Буено-Айреса вийшла у вбранні зі скла, яке було приклеєно до її тіла, про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram спортсменки.

Дейзі любить балувати своїх підписників пікантними фото. Практично на всіх знімках на дівчині мінімально одягу.

Раніше ми писали, що переможницею двох турнірів в категорії «бікіні» стала чарівна фітнес-модель Еліза Песині.

Дівчина часто балує підписників гарячими фото.

Чоловікам явно є на що подивитися в профілі фітоняшки. Та й дівчата, які прагнуть до такої шикарної фігури у Елізи - надихаються фотографіями. Тому не дивно, що у фітнес-моделі тисячі лайків та коментарів під фото.

До речі, раніше ми писали, що українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу.

Фестиваль пройшов 22 лютого у Варшаві. 28-річна киянка стала кращою в категорії бікіні до 160 см, вразивши своїх шанувальників неймовірними формами.

Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця

Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеального тіла.

Також Politeka писала про те, що фитнес-модель втиснула свої принади у вузький топ, оголивши найсоковитіші місця.