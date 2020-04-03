Американская фитнес-модель Дейзи Джей поразила своих поклонников необычным видом
23-летняя уроженка Буэно-Айреса вышла в наряде из стекол, которые были приклеены к ее телу, об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram спортсменки.
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Дейзи любит баловать своих подписчиков пикантными фото. Практически на всех снимках на девушке минимально одежды.
Ранее мы писали, что победительницей двух турниров в категории «бикини» стала очаровательная фитнес-модель Элиза Песини.
Девушка часто балует подписчиков горячими фото.
Мужчинам явно есть на что посмотреть в профиле фитоняшки. Да и девушки, которые стремятся к такой шикарной фигуре как у Элизы - вдохновляются фотографиями. Поэтому не мудрено, что у фитнес-модели тысячи лайков и комментариев под фото.
К слову, ранее мы писали, что украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу.
Фестиваль прошел 22 февраля в Варшаве. 28-летняя киевлянка стала лучшей в категории бикини до 160 см, поразив своих поклонников невероятными формами.
Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места
Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.
Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.