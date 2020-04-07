Українська тенісистка Еліна Світоліна записала ряд вправ і опублікувала відео в Instagram

Зірка спорту продемонструвала підкачену фігуру, пише Рoliteka.net. На відео спортсменка постала в обтягуючих топі і лосинах. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки)

Наряд виділив всі принади зірки: накачані сідниці і тонку талію. Струнка красуня робила присідання, а також вправи на підлозі. При цьому її волосся було прибрані назад, щоб не заважало.

Крім того, на деяких відео видно, як можна стимулювати себе під час тренування. Зокрема, на підлозі стояла банка з горіховою пастою, до якої тенісистка тяглася.

За п'ять годин пост зібрав понад 15 тисяч переглядів та багато коментарів. В основному, Світоліній писали іноземці, які вразилися її формами і пообіцяли теж зайнятися спортом. Також люди дякували тенісистці за запис таких пізнавальних відео, написавши їй, що вона нереальна.

Нагадаємо, Еліна Світоліна наділа білий топ, який щільно облягає її груди, сексуально підкреслюючи всі інтимні місця фігури.

Підписники написали масу компліментів красуні, як, втім, і завжди.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна показала кадри зі студії, де проводилася фотосесія тенісисток.

Було видно, як візажисти готують Еліну до зйомки. Також помітно і позування спортсменки.

Для зйомок вона одягла білу майку і короткі чорні шорти, а волосся зібрала в хвіст.

Зазначимо, що фотосесія є традиційною для всіх гравців.

Нагадаємо також, що Еліна Світоліна опублікувала відео тренування.

"Достатньо всього 30-40 хвилин в день, щоб підвищити імунітет і трохи зміцнити своє тіло", - написала спортсменка.

Нагадаємо, що Світоліна у відвертій сукні вразила всіх наповал.

Як повідомляла Politeka, Світоліна встановила рекорд у рейтингу WTA.

Також Politeka писала, що українська тенісистка похвалилася розкішною фігурою.