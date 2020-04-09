Українська модель Юлія Мішура нещодавно стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram спортсменки.
28-річна киянка стала кращою в категорії бікіні до 160 см, вразивши своїх шанувальників неймовірними формами.
Дівчина часто хвалиться своїм шикарним тілом в Інстаграмі.
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Шанувальники і фолловери Юлії Мішури пишуть компліменти в коментарях під фото.
"Як завжди суперська", "Ого пресуха", "Обожнюю ♥️ крутишка!".
Крім того, ми писали, що американська фітнес-модель Дейзі Джей вразила своїх шанувальників незвичайним виглядом.
23-річна уродженка Буено-Айреса вийшла у вбранні зі скла, які були приклеєні до її тіла.
Дейзі любить балувати своїх підписників пікантними фото. Практично на всіх знімках на дівчині мінімально одягу.
Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця
Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеального тіла.
Також Politeka писала про те, що фитнес-модель втиснула свої принади у вузький топ, оголивши найсоковитіші місця.