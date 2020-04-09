Українська модель Юлія Мішура нещодавно стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram спортсменки.

28-річна киянка стала кращою в категорії бікіні до 160 см, вразивши своїх шанувальників неймовірними формами.

Дівчина часто хвалиться своїм шикарним тілом в Інстаграмі.

Шанувальники і фолловери Юлії Мішури пишуть компліменти в коментарях під фото.

"Як завжди суперська", "Ого пресуха", "Обожнюю ♥️ крутишка!".

Крім того, ми писали, що американська фітнес-модель Дейзі Джей вразила своїх шанувальників незвичайним виглядом.

23-річна уродженка Буено-Айреса вийшла у вбранні зі скла, які були приклеєні до її тіла.

Дейзі любить балувати своїх підписників пікантними фото. Практично на всіх знімках на дівчині мінімально одягу.

Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця

Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеального тіла.

Також Politeka писала про те, що фитнес-модель втиснула свої принади у вузький топ, оголивши найсоковитіші місця.