Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвалилася ідеальним тілом в сорочці, яку вирішила приспустити
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Тепер прийшов час жити в своєму власному маленькому світі», - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку Бех-Романчк позує в сорочці, яку елегантно спустила, демонструючи на камеру розкішне і підтягнуте тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
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«Чудова», «Красуня», «а це взагалі законно?», «оч жіночно», «Дуже сексуально», - пишуть вони.
Раніше ми писали, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продемонструвала свою ідеальну фігуру на тренуванні.
На фото спортсменка позує на стадіоні у спортивному костюмі з облягаючих штанів і короткого топа. Такий наряд наочно демонструє, що Марина знаходиться у відмінній формі. Окремої уваги заслуговують накачаний прес і м'язисті плечі чемпіонки. На фото Марина зосереджено дивиться кудись у далечінь.
«Вогонь у твоєму серці залежить тільки від тебе», - підписала фото сама спортсменка.
Нагадаємо, Марина Бех-Романчук запалила на корті, восхитив розкішними формами: жаркі фото красуні.
Як повідомляла Politeka, українська легкоатлетка з божественним тілом зводить з розуму весь світ: так виглядає досконалість.
Також Politeka писала, що Марина Бех-Романчук похвалилася божественної фігурою на тренуванні: досконала краса.