Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвалилася ідеальним тілом в сорочці, яку вирішила приспустити

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Тепер прийшов час жити в своєму власному маленькому світі», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Бех-Романчк позує в сорочці, яку елегантно спустила, демонструючи на камеру розкішне і підтягнуте тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Чудова», «Красуня», «а це взагалі законно?», «оч жіночно», «Дуже сексуально», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продемонструвала свою ідеальну фігуру на тренуванні.

На фото спортсменка позує на стадіоні у спортивному костюмі з облягаючих штанів і короткого топа. Такий наряд наочно демонструє, що Марина знаходиться у відмінній формі. Окремої уваги заслуговують накачаний прес і м'язисті плечі чемпіонки. На фото Марина зосереджено дивиться кудись у далечінь.

«Вогонь у твоєму серці залежить тільки від тебе», - підписала фото сама спортсменка.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук запалила на корті, восхитив розкішними формами: жаркі фото красуні.

Як повідомляла Politeka, українська легкоатлетка з божественним тілом зводить з розуму весь світ: так виглядає досконалість.

Також Politeka писала, що Марина Бех-Романчук похвалилася божественної фігурою на тренуванні: досконала краса.