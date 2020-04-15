Українська триатлонистка Юлія Єлістратова похвалилася фотографіями з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Фейсбук спортсменки.

Володарка Кубка Європи 2015 року і мама дворічного сина Артема вразила своїх шанувальників в Facebook ідеальною фігурою.

32-річна українки виглядає чудово.

"Форма супер", "Здоров'я. Як завжди добре виглядаєте. Успіхів", "Насолода" - пишуть шанувальники спортсменки коментарях.

До речі, популярна фітнес-модель Марія Паулетт часто балує підписників жаркими фото.

40-річна фітоняшка показала, що вік не перешкода красі.

В 2015 році вона стала абсолютною чемпіонкою світу Olympia Amateur Spain. Варто відзначити, що талія у Марії 54 див.

Красуня позує на фото в різних образах, виставляючи на показ свої шикарні сідниці і стегна.

Спортсменці є чим похвалитися, і вона не соромиться приміряти на собі відверті вбрання.

У фітнес моделі майже 250 тисяч фолловерів і її фото збирають величезну кількість лайків.

Крім того, ми писали, що переможницею двох турнірів в категорії «бікіні» стала чарівна фітнес-модель Еліза Песини.

Чоловікам явно є на що подивитися в профілі фітоняшки.

Так і дівчата, які прагнуть до такої шикарної фігури як у Елізи - надихаються фотографіями.

Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася.

Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеального тіла.

Також Politeka писала про те, що фитнес-модель втиснула свої принади у вузький топ, оголивши найсоковитіші місця.