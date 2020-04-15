Украинская триатлонистка Юлия Елистратова похвасталась фотографиями со отдыха
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Фейсбук спортсменки.
Обладательница Кубка Европы 2015 года и мама двухлетнего сына Артема поразила своих поклонников в Facebook идеальной фигурой.
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32-летняя украинки выглядит восхитительно.
"Форма супер", "Здоровья. Как всегда хорошо выглядите. Успехов", "Наслаждение" - пишут поклонники спортсменки комментариях.
К слову, популярная фитнес-модель Мария Паулетт часто балует подписчиков жаркими фото.
40-летняя фитоняшка показала, что возраст не помеха красоте.
В 2015 году она стала абсолютной чемпионкой мира Olympia Amateur Spain. Стоит отметить, что талия у Марии 54 см.
Красотка позирует на фото в разных образах, выставляя на показ свои шикарные ягодицы и бедра.
Спортсменке есть чем похвастаться, и она не стесняется примерять на себе откровенные наряды.
У фитнес модели почти 250 тысяч подписчиков и ее фото собирают огромное количество лайков.
Кроме того, мы писали, что победительницей двух турниров в категории «бикини» стала очаровательная фитнес-модель Элиза Песини.
Мужчинам явно есть на что посмотреть в профиле фитоняшки.
Да и девушки, которые стремятся к такой шикарной фигуре как у Элизы - вдохновляются фотографиями.
Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась.
Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.
Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.