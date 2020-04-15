Українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура порадувала своїх шанувальників відвертим знімком
28-річна киянка знялася топлес, прикриваючись руками.
"Спорт і жіночність. Сексі фоточку в стрічку" - підписала кадр українка.
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Модель любити балувати підписників пікантними фото. Так, нещодавно дівчина опублікувала фото, на якому вона насолоджується сонцем в ліжку.
Нещодавно ми писали, що Юлія Мішура нещодавно стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу.
28-річна киянка стала кращою в категорії бікіні до 160 см, вразивши своїх шанувальників неймовірними формами.
Дівчина часто хвалиться своїм шикарним тілом в Інстаграмі.
Шанувальники і фолловери Юлії Мішури пишуть компліменти в коментарях під фото.
Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця
Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеальному тілу.
Також Politeka писала про те, що фитнес-модель втиснула свої принади у вузький топ, оголивши найсоковитіші місця.