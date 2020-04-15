Украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура порадовала своих поклонников откровенным снимком
28-летняя киевлянка снялась топлес, прикрывшись руками.
"Спорт и женственность. Секси фоточку в ленту" - подписала кадр украинка.
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Модель любить баловать подписчиков пикантными фото. Так, недавно девушка опубликовала фото, на котором она наслаждается солнцем в постели.
Недавно мы писали, что Юлия Мишура недавно стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу.
28-летняя киевлянка стала лучшей в категории бикини до 160 см, поразив своих поклонников невероятными формами.
Девушка часто хвастается своим шикарным телом в Инстаграме.
Поклонники и подписчики Юлии Мишуры пишут комплименты в комментариях под фото.
Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места
Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.
Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.