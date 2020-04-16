Відома фітнес-модель Люсія Яворчекова, знялась в спокусливій фотосесії

На спортсменку підписано понад 1,5 млн чоловік, повідомляє Politeka.

Дівчина любить балувати своїх фоловерів і часто публікує пікантні фото.

Так, нещодавно фітоняшка прогулялася вдома оголеною, і звичайно ж похвалилася фотографією підписникам.

Варто відзначити, що у дівчини розкішна фігура, тому фото набирають десятки тисяч лайків і сотні коментарів.

До речі, українська фітнес-модель Юлія Мішура порадувала своїх шанувальників відвертим знімком.

28-річна киянка знялася топлес, прикриваючись руками.

"Спорт і жіночність. Секси фоточку в стрічку" - підписала кадр українка.

Модель любити балувати фоловерів пікантними фото. Так, нещодавно дівчина опублікувала фото, на якому вона насолоджується сонцем в ліжку.

Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця

Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеального тіла.

Також Politeka писала про те, що фитнес-модель втиснула свої принади у вузький топ, оголивши найсоковитіші місця.