Відома фітнес-модель Люсія Яворчекова, знялась в спокусливій фотосесії
На спортсменку підписано понад 1,5 млн чоловік, повідомляє Politeka.
Дівчина любить балувати своїх фоловерів і часто публікує пікантні фото.
Нові драконівські штрафи, урізання виплат і паніка в обмінниках – головне за ніч
Каменських, Полякова, Лобода та інші зірки в самих жарких образах, від яких дух захоплює: топ фото
Відомий актор кинувся за допомогою для Андрія Данилка: що сталося і як врятувати Вєрку Сердючку
Пенсії українців перерахують за новою схемою: чого чекати вже в травні, важливе уточнення
Так, нещодавно фітоняшка прогулялася вдома оголеною, і звичайно ж похвалилася фотографією підписникам.
Варто відзначити, що у дівчини розкішна фігура, тому фото набирають десятки тисяч лайків і сотні коментарів.
До речі, українська фітнес-модель Юлія Мішура порадувала своїх шанувальників відвертим знімком.
28-річна киянка знялася топлес, прикриваючись руками.
"Спорт і жіночність. Секси фоточку в стрічку" - підписала кадр українка.
Модель любити балувати фоловерів пікантними фото. Так, нещодавно дівчина опублікувала фото, на якому вона насолоджується сонцем в ліжку.
Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця
Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеального тіла.
Також Politeka писала про те, що фитнес-модель втиснула свої принади у вузький топ, оголивши найсоковитіші місця.