Известная фитнес-модель Люсия Яворчекова, снялась в соблазнительной фотосессии
На спортсменку подписано более 1,5 млн человек, сообщает Politeka.
Девушка любит баловать своих фолловеров и часто публикует пикантные фото.
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Так, недавно фитоняшка прогулялась у себя дома обнаженной, и конечно же похвасталась фотографией подписчикам.
Стоит отметить, что у девушки роскошная фигура, поэтому фото набирают десятки тысяч лайков и сотни комментариев.
К слову, украинская фитнес-модель Юлия Мишура порадовала своих поклонников откровенным снимком.
28-летняя киевлянка снялась топлес, прикрывшись руками.
"Спорт и женственность. Секси фоточку в ленту" - подписала кадр украинка.
Модель любить баловать подписчиков пикантными фото. Так, недавно девушка опубликовала фото, на котором она наслаждается солнцем в постели.
Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места
Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.
Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.