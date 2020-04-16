Известная фитнес-модель Люсия Яворчекова, снялась в соблазнительной фотосессии

На спортсменку подписано более 1,5 млн человек, сообщает Politeka.

Девушка любит баловать своих фолловеров и часто публикует пикантные фото.

Так, недавно фитоняшка прогулялась у себя дома обнаженной, и конечно же похвасталась фотографией подписчикам.

Стоит отметить, что у девушки роскошная фигура, поэтому фото набирают десятки тысяч лайков и сотни комментариев.

К слову, украинская фитнес-модель Юлия Мишура порадовала своих поклонников откровенным снимком.

28-летняя киевлянка снялась топлес, прикрывшись руками.

"Спорт и женственность. Секси фоточку в ленту" - подписала кадр украинка.

Модель любить баловать подписчиков пикантными фото. Так, недавно девушка опубликовала фото, на котором она наслаждается солнцем в постели.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.

Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.