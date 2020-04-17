Українська фітнес-модель Тетяна Федосєєва любить публікувати дуже відверті фото

На знімках спортсменка практично завжди гола - дівчині і справді є що показати, повідомляє Politeka з посиланням на Instagram українки.

Так, українка в Інстаграмі часто показує свою фігуру без одягу.

До речі, модель з Запоріжжя, їй 32 роки. Раніше виступала на фітнес-турнірах.

У дівчини більше 44 тисяч підписників, котрі пишуть слова захоплення в коментарях.

"Танечка, ну кожен раз відчуваю почуття глибокого задоволення, коли маю честь споглядати настільки прекрасне створіння!", "Як завжди бомба!!!", "Краса,це коли нічого зайвого", "соковита яка".

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Дениз любить балувати фоловерів відвертими фото.

У спортсменки більше 283 тисяч підписників.

Її фото набирають тисячі лайків та коментарів.

Спортсменці є чим похвалитися, і вона не соромиться приміряти на собі відверті вбрання.

До речі, відома фітнес-модель Люсія Яворчекова, знялася в спокусливій фотосесії

Дівчина любить балувати своїх фоловерів і часто публікує пікантні фото.

Так, нещодавно фитоняшка прогулялася у себе вдома голою, і звичайно ж похвалилася фотографією підписниками.

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