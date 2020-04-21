Знаменитий український тенісист Сергій Стаховський разом зі своєю дружиною Анфісою більше 9 років

Стаховський тоді допоміг молодій дівчині зробити акредитацію на Wimbledon , повідомляє Politeka.

Після цього Сергій і Анфіса зустрілися ще раз в Парижі і вже не розлучалися.

Раніше ми писали, що дружина українського футболіста, який грає за турецький "Бурсаспор" Євгена Селезньова, взяла участь у відвертій фотосесії

34-річний екс-гравець збірної України одружився на Аллі у 2006 році, до цього пара близько півроку жила разом.

Дівчина часто балує своїх підписників і фанатів чоловіка жаркими фото в Instagram.

До речі, український боксер Олександр Гвоздик вважає свою дружину кращим другом

Олександр зі своєю дружиною Дариною разом вже більше 15 років.

У них троє дітей — два сини Дмитро і Михайло, дочка Ганна. Дарина теж з Харкова, де закінчила Харківський національний університет міського господарства.

Профіль Дар'ї в Instagram практично весь наповнений фотографіями з відпочинку.

Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

А ще Politeka писала, Усик їдко посміявся над інтелектом Гвоздика.

Також Politeka повідомляла, українець потрапив у трійку кращих боксерів десятиліття.