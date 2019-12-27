Украинский боксер Василий Ломаченко занял третье место среди лучших боксеров десятилетия

Стоит отметить, что в этом рейтинге не учитывается весовая категория.

"Возможно, лучший аматор всех времен, Ломаченко не только оправдал выданные авансы, но и показал себя еще лучше на профессиональном уровне. Имея впечатляющий список скальпов, Ломаченко владеет тремя из четырех поясов в легком весе и может стать бесспорным королем дивизона, если победит Теофимо Лопеса в апреле 2020 года", – написано в описании достижений украинского боксера на сайте YahooSports.

К слову, украинский боксер Василий Ломаченко на данный момент является фаворитом боя с американцем Теофимо Лопесом.

Боксеры выйдут в ринг весной 2020 и разыграют звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Аналитики уже сейчас определили шансы соперников на победу, а букмекеры начали принимать ставки на бой.

Аналитики информируют, что Василий котируется значительно выше, а Теофимо практически не имеет шансов. Ставки на триумф Ломаченко принимаются с коэффициентом 1,25. Показатели на ничью достигают уровня 23,00. А котировки на победу Лопеса оцениваются в 3,75.

Также мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко вот уже как шесть лет боксирует на профессиональном ринге.

Также мы писали, что Джервонта Дэвис - экс-чемпион мира во втором полулегком весе заявил, что не уважает чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко.

Об этом он заявил, комментируя возможный бой с Ломаченко.

"Его время подходит к концу, а мое - нет. Я верю в то, что наш бой состоится, но в нужное время.

Я уважаю его достижения, но не уважаю, что его превозносят. Он ничего не достиг в этом мире. У него четырнадцать боев, а он уже франчайзинговый чемпион", - заявил Дэвис.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.