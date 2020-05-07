Тенісистка Аріна Соболенко опублікувала фото топлес
11-та ракетка світу у день свого дня народження опублікувала в Instagram відверте фото - дівчина позує фотографу з оголеними грудьми, ледь прикривши її руками, повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram спортсменки.
" 22...це вам не жарти", – підписала знімок дівчина.
Дівчина любить балувати своїх фоловерів і часто публікує пікантні фото.
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Спортсменці є чим похвалитися, і вона не соромиться приміряти на собі відверті вбрання.
"У тебе дуже гарна посмішка, Арін!" "Ви красуня", "Така струнка красуня", " Мені одному здається, що коменти типу "красуня" Аріна, не читає? Потрібно говорити Аріна вогнище🔥🔥🔥, - пишуть шанувальники тенісистки в коментарях.
До речі, українська фітнес-модель Юлія Мішура порадувала своїх шанувальників відвертим знімком.
28-річна киянка знялася топлес, прикриваючись руками.
"Спорт і жіночність. Секси фоточку в стрічку" - підписала кадр українка.
Модель любити балувати підписників пікантними фото.
Так, нещодавно дівчина опублікувала фото, на якому вона насолоджується сонцем в ліжку.
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