Тенісистка Аріна Соболенко опублікувала фото топлес

11-та ракетка світу у день свого дня народження опублікувала в Instagram відверте фото - дівчина позує фотографу з оголеними грудьми, ледь прикривши її руками, повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram спортсменки.

" 22...це вам не жарти", – підписала знімок дівчина.

Дівчина любить балувати своїх фоловерів і часто публікує пікантні фото.

Спортсменці є чим похвалитися, і вона не соромиться приміряти на собі відверті вбрання.

"У тебе дуже гарна посмішка, Арін!" "Ви красуня", "Така струнка красуня", " Мені одному здається, що коменти типу "красуня" Аріна, не читає? Потрібно говорити Аріна вогнище🔥🔥🔥, - пишуть шанувальники тенісистки в коментарях.

До речі, українська фітнес-модель Юлія Мішура порадувала своїх шанувальників відвертим знімком.

28-річна киянка знялася топлес, прикриваючись руками.

"Спорт і жіночність. Секси фоточку в стрічку" - підписала кадр українка.

Модель любити балувати підписників пікантними фото.

Так, нещодавно дівчина опублікувала фото, на якому вона насолоджується сонцем в ліжку.

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