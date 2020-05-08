Легендарний американський боксер Майк Тайсон може повернутися в бокс

Так, Шеннон Бріггс, запропонував Тайсону провести бої з братами Кличками.

«Я спілкувався з Майком і ми обговорювали одну ідею. Якщо ми зможемо її реалізувати, то це станеться. Нам потрібно об'єднатися в команди – Майк Тайсон і Шеннон Бріггс проти братів Кличків.

Якщо що, одного з них може замінити Девід Хей. Це буде командний бій. Накшталт тих, яких ви дивіться в рестлінгу».

До речі, колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко розповів, що думає про Тайсона Ф'юрі

"Як боксер, я б сказав, що Ф'юрі дійсно незграбний – через його габарити і того, як він пересувається по рингу. Але він, будучи таким великим, досить мобільний".

Нещодавно ми писали, що екс-чемпіон світу Володимир Кличко знову висловив бачення свого можливого повернення на ринг.

"Я не повернуся на ринг як конкурентоспроможний боксер, який буде мати свій тренувальний табір і битися з декількома суперниками. Мені не хочеться цього робити, я зараз живу іншим життям і не маю на це часу. Хоча я тренуюся щодня, а також беру участь у спарингах.

Я відчуваю, що в мені все ще щось є. Але, зрештою, я брешу собі щоранку, що знову можу повернутися на ринг. Це допомагає мені залишатися у формі. Тому я веду здоровий спосіб життя, не вживаю наркотики, правильно харчуюся і сплю вночі замість того, щоб ходити на вечірки".

Нагадаємо, Усик знищив Кличка в спарингу.

Як повідомляла Politeka, Кличко назвав головну причину, через яку він повернеться на профиринг.

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