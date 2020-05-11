Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, боксер Олександр Усик відповів на виклик борця Богдана Грицая

Боксер записав відеозвернення опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Дорогі друзі. Всі ті, хто хочуть мене викликати на бій. Вас дуже велика кількість, і я не можу відповідати всім і з усіма боксувати... Бився б з усіма – руки по лікоть стерлися... Але з'явився ще один хлопець, він наважився і записав відео – респект. Тільки я не для цього багато років вставав рано вранці, недоїдав, недопивал, відчував труднощі. Я боксую і живу за правилами. Якщо ви хочете проявити себе, милості прошу в ринг...», - заявив він.

Усик додав, що завойовував титули для України.

Нагадаємо, Усик поплатився за загрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не дізнатися: "Блін, Саня так постарів...".

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