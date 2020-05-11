Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, боксер Александр Усик ответил на вызов борца Богдана Грицая

Боксер записал видеообращение и опубликовал его на своей странице в Instagram.

"Дорогие друзья. Все те, кто хотят меня вызвать на бой. Вас очень большое количество, и я не могу всем отвечать и со всеми боксировать... Дрался бы со всеми – руки бы по локоть стерлись... Но появился еще один парень, он осмелился и записал видео – респект. Только я не для этого много лет вставал рано утром, недоедал, недопивал, испытывал трудности. Я боксирую и живу по правилам. Если вы хотите себя проявить, милости прошу в ринг...», - заявил он.

Усик добавил, что завоевывал титулы для Украины: «Мне без разницы, что происходит за пределами моей страны... Я долго шел к тому, чтобы завоевывать титулы для своей страны. Да, я это делаю для себя, но я привожу их в страну. И страну за счет этого знают. Флаг поднимается».

Боксер добавил, что сейчас его оскорбляют из-за кино. Однако он уверен, что может «сниматься в каких угодно фильмах и где угодно».

Отметим, речь идет о фильме про российский монастырь Корсунская пустынь, в котором Александр Усик снялся вместе со своим кумом Василием Ломаченко.

Помимо украинских боксеров, в съемках уаствовали российский боксер Александр Трубников и боец рукопашного стиля Алексей Назаров.

В том же фильме Ломаченко заявил, что считает украинцев, россиян и белорусов единым народом.

Также в новом обращении Усик заявил, что не собирается уезжать из Украины.

«Моя страна – Украина. Если бы я хотел куда-то уехать, то я бы это уже давно сделал. Я не хочу никуда уезжать, и вы меня отсюда не выгоните. Потому что это моя страна. Не разделяйте людей. Телеканалы, не выдергивайте из контекста, не разделяйте украинский народ. Мы – украинцы. Мы не малороссы, мы не сепаратисты», - подытожил.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".