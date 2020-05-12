Екс-чемпіон світу, а нині віце-президент Ліги профі-боксу України Аліна Шатернікова розповіла, що думає про висловлення Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) про братні народи

Функціонер зізналася, що не поділяє думку чемпіона WBC, WBA, WBO, передає xsport.ua

«Я не готова давати оцінки того шляху, по якому йдуть хлопці. Кожен вибирає свій шлях. Той шлях, яким ідуть вони, складний. Я б не хотіла їх виправдовувати. Засудження – погана штука, через яку відбуваються нехороші речі.

У цьому фільмі є хороші посили про вічне, добре і правильне. Чому вони взяли участь? Я лише припускаю, що вони, як дуже віруючі люди, хотіли озвучити саме це. Посил їх участі був у доброму ключі, якби не була порушена тема братів.

Якщо для Василя ми брати – це його вибір. Я не вважаю росіян братами. Але я не можу засуджувати тих, хто відчуває братську єдність з росіянами. Це їх вибір».

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Боксер заявив, що Росія і Україна для нього - один народ.

"По суті ми є одним народом. Для мене з дитинства не було поняття Росія, Україна, Білорусь. Для мене не було поняття, що це інші люди, або інша країна, межа якась. Я весь час думав про те, що ми єдиний народ, ми - православні християни, і ми всі живемо на одній землі... А сьогодні нам намагаються підмінити всі принципи і віру", - резюмував українець.

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