Экс-чемпион мира, а сейчас вице-президент Лиги профи-бокса Украины, Алина Шатерникова рассказала, что думает о высказывании Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) о братских народах

Функционер призналась, что не разделяет мнение чемпиона WBC, WBA, WBO, передает xsport.ua

«Я не готова давать оценки того пути, по которому идут ребята. Каждый выбирает свой путь. Тот путь, по которому идут они, сложный. Я бы не хотела их оправдывать. Осуждение – плохая штука, из-за которой происходят нехорошие вещи.

В этом фильме есть хорошие посылы о вечном, добром и правильном. Почему они приняли участие? Я лишь предполагаю, что они, как очень верующие люди, хотели озвучить именно это. Посыл их участия был в добром ключе, если бы не была затронута тема братьев.

Если для Василия мы братья – это его выбор. Я не считаю россиян братьями. Но я не могу осуждать тех, кто чувствует братское единство с россиянами. Это их выбор».

Напомним, Василий Ломаченко рассказал о своем отношении к России

Боксер заявил, что Россия и Украина для него - один народ.

"По сути мы являемся одним народом. Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь. Для меня не было понятия, что это другие люди, или другая страна, граница какая-то. Я все время думал о том, что мы единый народ, мы все - православные христиане, и мы живем все на одной земле... А сегодня нам пытаются подменить все принципы и веру", - резюмировал украинец.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".