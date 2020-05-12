Цей бій згадують часто

Американець Олівер Маккол 24 вересня 1994 року вийшов на бій проти чемпіона WBC в суперважкій вазі Леннокса Льюїса

Льюїс впевнено почав перший раунд, але коли бійці обмінялися ударами правою, удар Макколла здавався сильнішим, передає xsport.ua.

Легендарний Еммануель Стюард, який тренував тоді Макколла, навчив його належному опору удару лівою Льюїса, і Олівер, з точністю виконавши заготівлю, доніс страшний правий гак від якого Леннокс звалився на канвас.

Після перемоги над Ленноксом Олівер бігав, стрибав, сміявся і... плакав. На той момент дивні емоції американця пояснювали різким поривом почуттів і несподіваним успіхом. Але аналіз крові боксера показав наявність у ній слідів героїну. Цей фактор розкрився кілька років тому.

Раніше ми писали, що в мережі згадали брутальний нокаут українського боксера Віктора Постола (31-2, 12 КО)

Українець володів поясом WBC International і отримав можливість провести бій за звання обов'язкового претендента. Суперником Постола став Сельджук Айдин.

Вже в першому раунді турок здорово потряс українця, але Постол зберіг голову холодною, не впав і зумів відновитися.

У підсумку, бій завершився у 11-му раунді. Після правого аперкоту від Постола було складно встояти на ногах - цього у Айдина і не вийшло.

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