Не каждый так сможет

Украинский боксер Василий Ломаченко продолжает готовиться к будущим поединкам

Ломаченко показал, как отжимается от пола с помощью колец.

Соперником Ломаченко должен стать 22-летний американский боксер Теофимо Лопес.

"Обалдеть. Это наверно так сложно", " Идеально!", "Василий Ломаченко это история которую будут помнить все боксёры" - пишут в комментариях.

Бой Ломаченко — Лопес должен был состояться 30-го мая в Нью-Йорке, но был перенесен.

Об этом Лопес сказал сайту BoxingScene.com.

"Бой уже не состоится 30 мая. Это будет абсолютно другая дата. Top Rank отправил Ломаченко домой, в Украину. Обычно мы, боксеры, начинаем подготовку за два месяца до боя, и как раз сейчас мы должны начинать", - добавил боксер.

Кроме того, он отметил, что поединок могут перенести больше, чем на месяц: "Никто не знает, когда это закончится. Если в апреле, то бой, возможно, перенесут на июнь. Возможно, придется ждать два или два с половиной месяца. Верю, что бой состоится. Вопрос лишь в том, когда именно".

Кроме того, мы писали, что американский боксер в легком весе Теофимо Лопес в очередной раз пригрозил украинскому чемпиону Василию Ломаченко.

"Не важно когда, не важно где, я просто хочу надрать ему зад", – цитирует Лопеса Top Rank.

Также Теофимо Лопес заявил, что его бой против Василия Ломаченко не продлится 12 раундов

"Точно нет. И не думаю, что бой получится соревнованием в техническом мастерстве. То есть в какой-то момент я его просто перееду и забыкую".

Как сообщала Politeka, Ломаченко придумал новый вид спорта, видео: неплохой скилл.

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети, кадры.

Напомним, ранее Ломаченко срочно обратился к украинцам, детали.