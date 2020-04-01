Не кожен так зможе

Український боксер Василь Ломаченко продовжує готуватися до майбутніх поєдинків

Ломаченко показав, як віджимається від підлоги за допомогою кілець.

Суперником Ломаченко повинен стати 22-річний американський боксер Теофимо Лопес.

"Очманіти. Це напевно так складно", " Ідеально!", "Василь Ломаченко це історія яку будуть пам'ятати всі боксери" - пишуть в коментарях.

Бій Ломаченко — Лопес повинен був відбутися 30-го травня в Нью-Йорку, але був перенесений.

Про це Лопес сказав сайту BoxingScene.com.

"Бій вже не відбудеться 30 травня. Це буде абсолютно інша дата. Top Rank відправив Ломаченко додому, в Україну. Зазвичай ми, боксери, починаємо підготовку за два місяці до бою, і саме зараз ми повинні починати", - додав боксер.

Крім того, він зазначив, що поєдинок можуть перенести більше, ніж на місяць: "Ніхто не знає, коли це закінчиться. Якщо в квітні, то бій, можливо, перенесуть на червень. Можливо, доведеться чекати два або два з половиною місяці. Вірю, що бій відбудеться. Питання лише в тому, коли саме".

Крім того, ми писали, що американський боксер в легкій вазі Теофимо Лопес в черговий раз пригрозив українському чемпіону Василю Ломаченко.

"Не важливо коли, не важливо де, я просто хочу надерти йому дупу", – цитує Лопеса Top Rank.

Також Теофимо Лопес заявив, що його бій проти Василя Ломаченка не триватиме 12 раундів

"Точно ні. І не думаю, що бій вийде змаганням у технічній майстерності. Тобто в якийсь момент я його просто переїду і забикую".

Як повідомляла Politeka, Ломаченко придумав новий вид спорту, відео: непоганий скілл.

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі, кадри.

Нагадаємо, раніше Ломаченко терміново звернувся до українців, деталі.