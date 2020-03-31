У боксера хорошо получается

Украинский боксер Василий Ломаченко во время карантина не теряет зря времени

Так, украинец придумал новый вид спорта – что-то среднее между футболом и боксом.

Ломаченко уже обладает неплохим скиллом и точно умеет кулаками пробивать мяч по воротам, без проблем попадая по мишеням.

К слову, украинский чемпион Василий Ломаченко обратился к украинцам в связи с пандемией коронавируса.

Обращение боксера опубликовано на его официальной странице в Facebook.

"Тренировочный процесс никогда не останавливается! Желаю всем вам безопасности и здоровья. Пожалуйста, будьте осторожны и внимательно слушайте рекомендации компетентных людей", - говорится в обращении.

Также боксер обратился к спортсменам: "Обращаюсь ко всем спортсменам - не сдавайтесь. Продолжайте ваши тренировки в максимально возможной степени, продолжайте быть сильным для себя и близких".

К слову, бой Ломаченко - Лопес не состоится 30 мая.

Поединок будет перенесен в связи с пандемией коронавируса. Об этом рассказал Лопес.

"Бой уже не состоится 30 мая. Это будет абсолютно другая дата. Top Rank отправил Ломаченко домой, в Украину. Обычно мы, боксеры, начинаем подготовку за два месяца до боя, и как раз сейчас мы должны начинать", - добавил боксер.

Как сообщала Politeka, Гарсия назвал фаворита боя Ломаченко - Лопес: "Выигрывает по очкам".

Также Politeka писала, что Лопес высказался о бое с Ломаченко: "Хочу победить нокаутом".

Напомним, ранее на Ломаченко набросились с угрозами: "Сильно побьют люди из Украины".