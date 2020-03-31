Украинский боксер Василий Ломаченко во время карантина не теряет зря времени
Так, украинец придумал новый вид спорта – что-то среднее между футболом и боксом.
Ломаченко уже обладает неплохим скиллом и точно умеет кулаками пробивать мяч по воротам, без проблем попадая по мишеням.
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К слову, украинский чемпион Василий Ломаченко обратился к украинцам в связи с пандемией коронавируса.
Обращение боксера опубликовано на его официальной странице в Facebook.
"Тренировочный процесс никогда не останавливается! Желаю всем вам безопасности и здоровья. Пожалуйста, будьте осторожны и внимательно слушайте рекомендации компетентных людей", - говорится в обращении.
Также боксер обратился к спортсменам: "Обращаюсь ко всем спортсменам - не сдавайтесь. Продолжайте ваши тренировки в максимально возможной степени, продолжайте быть сильным для себя и близких".
К слову, бой Ломаченко - Лопес не состоится 30 мая.
Поединок будет перенесен в связи с пандемией коронавируса. Об этом рассказал Лопес.
"Бой уже не состоится 30 мая. Это будет абсолютно другая дата. Top Rank отправил Ломаченко домой, в Украину. Обычно мы, боксеры, начинаем подготовку за два месяца до боя, и как раз сейчас мы должны начинать", - добавил боксер.
Как сообщала Politeka, Гарсия назвал фаворита боя Ломаченко - Лопес: "Выигрывает по очкам".
Также Politeka писала, что Лопес высказался о бое с Ломаченко: "Хочу победить нокаутом".
Напомним, ранее на Ломаченко набросились с угрозами: "Сильно побьют люди из Украины".