Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия назвал Василия Ломаченко фаворитом боя против Теофимо Лопеса

"Ломаченко не лучший в своем нынешнем весе. Он намного лучше, когда дерется ниже. Но с его навыками даже в легком дивизионе у него получается доминировать. Он побеждает парней, которые больше, физически сильнее. Это много о чем говорит", - заявил Гарсия.

Также экс-чемпион отметил, что Теофимо сложный соперник, и есть большая вероятность того, что он сможет потрясти Ломаченко.

"Я думаю, что у них получится очень непростой бой. Теофимо – сложный соперник. Но Ломаченко – фаворит. Его боксерские навыки ставят его выше любого другого. Но он уступает Лопесу в размерах и это будет преимущество Теофимо. Лопес может потрясти Ломаченко, он очень силен", - резюмировал бывший чемпион мира Майки Гарсия.

К слову, свой следующий поединок Гарсия проведет утром 1 марта. Прямая трансляция боя Гарсия – Варгас будет на телеканале XSPORT. Начало – в 06:00.

Ранее мы писали, что бой Ломаченко-Лопес состоится совсем скоро.

На кону поединка будут титулы чемпионатов мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBF.

Лопес нокаутировал во втором раунде Ричарда Комми и выиграл пояс чемпиона Международной федерации бокса. К слову, до этого поединка участники договорились, что победитель в первой половине 2020 года встретится с Ломаченко.

Ломаченко провел свой последний бой в августе прошлого года. 31-летний украинец дебютировал перед британской аудиторией и победил Люка Кэмпбелла единогласным решением судей в Лондоне.

30 мая на вечере бокса от Top Rank в Нью-Йорке состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.