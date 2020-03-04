Тренер и отец Теофимо Лопеса заявил, что украинец Василий Ломаченко обязан провести бой с его сыном

Об этом Лопес-старший сказал на Youtube-каналe vRINGe VISION.

"Бой с Ломаченко уже сделан. Мы только работаем над деньгами и местом проведения. Но бой уже готов. Ломаченко не может не придерживаться своих слов. Он должен подраться с нами, потому что иначе Василия сильно побьют его люди из Украины. Скажут: "Что за хрень?". Мы добыли пояс, он должен драться с нами. У Ломаченко нет другого выхода. Я сделал Ломаченко шах. Прямо сейчас у него шах и мат", – заявил Лопес-старший.

Ранее мы писали, что будущий соперник Василия Ломаченко Теофимо Лопес признался, что сделал большую денежную ставку на бой Уайлдер - Фьюри.

Об этом он сообщил у себя на странице в Инстаграм.

«Ребята, привет! Вы знаете кто это. Я - Теофимо Лопес, чемпион мира по версии IBF в легком весе. Я просто хотел всем сказать, что мой прогноз на бой это победа Тайсона Фьюри нокаутом. И да, я буду ставить на этот исход. Я верю в то, что это произойдет в поздних раундах.

Они говорили, что я сумасшедший, они говорили, что я идиот. Ну что же, этот идиот верно предсказал исход боя и заработал пару тысяч долларов. Это вы ни хрена не понимаете в боксе», - заявил Лопес.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.