Украинский чемпион Василий Ломаченко обратился к украинцам в связи с пандемией коронавируса
Обращение боксера опубликовано на его официальной странице в Facebook.
"Тренировочный процесс никогда не останавливается! Желаю всем вам безопасности и здоровья. Пожалуйста, будьте осторожны и внимательно слушайте рекомендации компетентных людей", - говорится в обращении.
Также боксер обратился к спортсменам: "Обращаюсь ко всем спортсменам - не сдавайтесь. Продолжайте ваши тренировки в максимально возможной степени, продолжайте быть сильным для себя и близких".
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К слову, ранее Василий Ломаченко заявил, что во время эпидемии коронавируса важно не поддаваться панике.
"У каждого свои методы борьбы с вирусами. В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать! Есть идеи других действенных народных методов?" – подписан пост в Инстаграм.
"Вася забыл увешаться связками чеснока и лука!", "Вася, ты выступил против корнавируса? 😂, "Типа с Правой или Левой 💪🔥" - пишут в комментариях подписчики украинца.
К слову, бой Ломаченко - Лопес не состоится 30 мая.
Поединок будет перенесен в связи с пандемией коронавируса.
Об этом Лопес сказал сайту BoxingScene.com.
"Бой уже не состоится 30 мая. Это будет абсолютно другая дата. Top Rank отправил Ломаченко домой, в Украину. Обычно мы, боксеры, начинаем подготовку за два месяца до боя, и как раз сейчас мы должны начинать", - добавил боксер.
Как сообщала Politeka, Гарсия назвал фаворита боя Ломаченко - Лопес: "Выигрывает по очкам".
Также Politeka писала, что Лопес высказался о бое с Ломаченко: "Хочу победить нокаутом".
Напомним, ранее на Ломаченко набросились с угрозами: "Сильно побьют люди из Украины".