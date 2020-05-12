Олександр Усик відповів на виклик українського борця Богдана Грицая, який захотів битися з ним через його політичну позицію

Усик погодився на бій, але лише за правилами боксу.

«З приводу викликів: всі ті, які хочуть викликати мене на бій, вас велика кількість. Але з'явився один хлопець, він записав відео, треба віддати йому належне і респект. Тільки я не для цього дуже багато років вставав вранці і відчував якісь труднощі, щоб кожному з вас давав згоду на поєдинок. Хочете себе проявити? Я, як джентльмен, який живе за правилами, милості прошу в ринг — потрібно домовитися де і на яких умовах», — заявив Усик.

До речі, український борець Богдан Грицай прийняв виклик боксера Олександра Усика

У своєму ролику Олександр Усик закликав "диванних" хейтеров стежити за своєю поведінкою. Він заявив: "Дорогі друзі, вихід є завжди. Але стежте, які ви відкриваєте двері, і куди ви заходите", крім того, боксер демонстративно нокаутував одного з критиків.

Вчинок Усика зачепив Богдана Грицая, чемпіона України з боротьби серед кадетів та бронзового призера Чемпіонату світу. Він заявив, що сам незадоволений висловлюваннями боксера і його спробами залякати користувачів мережі.

"Я приймаю виклик. Після цього бою ти зрозумієш урок, що бої без правил, навіть для професійного боксера, є неприпустимими", - підкреслив спортсмен.

Богдан Грицай зазначив, що Усик не має права вирішувати питання з приналежністю Криму і кому якою мовою виражатися.

Нагадаємо, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

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