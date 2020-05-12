Александр Усик ответил на вызов украинского борца Богдана Грицая, который захотел драться с ним из-за его политической позиции

Усик согласился на бой, но лишь по правилам бокса.

«По поводу вызовов: все те, кто хотят вызвать меня на бой, вас большое количество. Но появился один парень, он записал видео, надо отдать ему должное и респект. Только я не для этого очень много лет вставал утром и испытывал какие-то трудности, чтобы каждому из вас давал согласие на поединок. Хотите себя проявить? Я, как джентльмен и живущий по правилам, милости прошу в ринг — нужно договориться где и на каких условиях», — заявил Усик.

К слову, украинский борец Богдан Грицай принял вызов боксера Александра Усика

В своем ролике Александр Усик призвал "диванных" хейтеров следить за своим поведением. Он заявил: "Дорогие друзья, выход есть всегда. Но следите, какие двери вы открываете, и куда вы заходите", кроме того, боксер демонстративно нокаутировал одного из критиков.

Поступок Усика зацепил Богдана Грицая, чемпиона Украины по борьбе среди кадетов и бронзового призера Чемпионата мира. Он заявил, что сам недоволен высказываниями боксера и его попытками запугать пользователей сети.

"Я принимаю вызов. После этого боя ты поймешь урок, что бои без правил, даже для профессионального боксера, являются недопустимыми", - подчеркнул спортсмен.

Богдан Грицай отметил, что Усик не имеет права решать вопрос с принадлежностью Крыма и кому на каком языке выражаться.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".