Український борець Богдан Грицай, який кинув виклик боксеру Олександру Усику, відмовився від бою з ним

Так, він заявив, що Усик першим викликав його на бій, а він вибрав вид єдиноборств, повідомляє Politeka.net.

"Усик не погодився на бій. Він запропонував мені бій без правил. Не я, а він розповідав, що "диванний експерт" заходить у двері, і він його нокаутує. Бокс? Для мене це неприйнятно. Це він мені запропонував бій. Це чітко видно на відео.

А я і є той "диванний експерт". Я прийняв його виклик. На відео чітко видно, що людина заходить не в ті двері, і він його нокаутує. Ви бачите на відео, де правила, зважування, медкомісія про яку він говорить? Там немає правил, і тому я вирішив, що бій без правил", – сказав Грицай в ефірі телеканалу НТА.

Нагадаємо, що Богдан Грицай прийняв виклик боксера Олександра Усика

Спортсмен відреагував на нещодавнє звернення свого колеги і опублікував відповідь на YouTube (щоб подивитися, скрольте вниз сторінки).

У своєму ролику Олександр Усик закликав "диванних" хейтеров стежити за своєю поведінкою. Він заявив: "Дорогі друзі, вихід є завжди. Але стежте, які ви відкриваєте двері, і куди ви заходите", крім того, боксер демонстративно нокаутував одного з критиків.

Вчинок Усика зачепив Богдана Грицая, чемпіона України з боротьби серед кадетів та бронзового призера Чемпіонату світу.

"Я приймаю виклик. Після цього бою ти зрозумієш урок, що бої без правил, навіть для професійного боксера, є неприпустимими", - підкреслив спортсмен.

Нагадаємо, Усик поплатився за загрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не впізнати: "Блін, Саня так постарів...".

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