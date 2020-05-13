Украинский борец Богдан Грицай, который бросил вызов боксеру Александру Усику, отказался от боя с ним

Так, он заявил, что Усик первым вызвал его на бой, а он выбрал вид единоборств, сообщает Politeka.net.

"Усик не согласился на бой. Он предложил мне бой без правил. Не я, а он рассказывал, что "диванный эксперт" заходит в дверь, и он его нокаутирует. Бокс? Для меня это неприемлемо. Это он мне предложил бой. Это четко видно на видео.

А я и есть тот "диванный эксперт". Я принял его вызов. На видео четко видно, что человек заходит не в ту дверь, и он его нокаутирует. Вы видите на видео, где правила, взвешивание, медкомиссию о которой он говорит? Там нет правил, и поэтому я решил, что бой без правил", – сказал Грицай в эфире телеканала НТА.

Напомним, что Богдан Грицай принял вызов боксера Александра Усика

Спортсмен отреагировал на недавнее обращение своего коллеги и опубликовал ответ на YouTube (чтобы посмотреть, скрольте вниз страницы).

В своем ролике Александр Усик призвал "диванных" хейтеров следить за своим поведением. Он заявил: "Дорогие друзья, выход есть всегда. Но следите, какие двери вы открываете, и куда вы заходите", кроме того, боксер демонстративно нокаутировал одного из критиков.

Поступок Усика зацепил Богдана Грицая, чемпиона Украины по борьбе среди кадетов и бронзового призера Чемпионата мира.

"Я принимаю вызов. После этого боя ты поймешь урок, что бои без правил, даже для профессионального боксера, являются недопустимыми", - подчеркнул спортсмен.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".