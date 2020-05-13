Уболівальник кинув виклик чемпіонові світу в трьох вагових категоріях Василю Ломаченку (14-1, 10 КО)

Фанат побачив вправи Ломаченка з кільцями і повторив одну, а потім іншу.

"Вася Ломаченко, а ти так зможеш?", - підписав вболівальник відео.

Але на цьому вболівальник на зупинився, і вирішив поцікавитися, чи може Ломаченко повторити його віджимання.

До речі, українські боксери Василь Ломаченко і Денис Берінчик успішно виступають на професійному рингу

В легкій вазі б'ються Василь Ломаченко (14-1, 10 КО), який вже завоював титули WBO, WBC і WBA і Денис Берінчик, якому тільки чекають титульні бої.

Відео спарингу відомих українських боксерів з'явилося в мережі.

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«Ломаченко буде бити Лопеса протягом усіх 12 раундів. У Василя є сильний удар, точний. Думаю, у Васі все вийде, і він стане абсолютним чемпіоном світу».

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