Уболівальник кинув виклик чемпіонові світу в трьох вагових категоріях Василю Ломаченку (14-1, 10 КО)
Фанат побачив вправи Ломаченка з кільцями і повторив одну, а потім іншу.
"Вася Ломаченко, а ти так зможеш?", - підписав вболівальник відео.
Але на цьому вболівальник на зупинився, і вирішив поцікавитися, чи може Ломаченко повторити його віджимання.
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До речі, українські боксери Василь Ломаченко і Денис Берінчик успішно виступають на професійному рингу
В легкій вазі б'ються Василь Ломаченко (14-1, 10 КО), який вже завоював титули WBO, WBC і WBA і Денис Берінчик, якому тільки чекають титульні бої.
Відео спарингу відомих українських боксерів з'явилося в мережі.
Раніше ми писали, що Денис Берінчик дав свій прогноз на бій Ломаченко – Лопес
«Ломаченко буде бити Лопеса протягом усіх 12 раундів. У Василя є сильний удар, точний. Думаю, у Васі все вийде, і він стане абсолютним чемпіоном світу».
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