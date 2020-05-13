Болельщик бросил вызов чемпиону мира в трех весовых категориях Василию Ломаченко (14-1, 10 КО)
Фанат увидел упражнения Ломаченко с кольцами и повторил одно, а затем и другое.
"Вася Ломаченко, а ты так сможешь?", - подписал болельщик видео.
Но на этом болельщик на остановился, и решил поинтересоваться, может ли Ломаченко повторить его отжимания.
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К слову, украинские боксеры Василий Ломаченко и Денис Беринчик успешно выступают на профессиональном ринге
В легком весе дерутся Василий Ломаченко (14-1, 10 КО), который уже завоевал титулы WBO, WBC и WBA и Денис Беринчик, которому только предстоят титульные бои.
Видео спарринга известных украинских боксеров появилось в сети.
Ранее мы писали, что Денис Беринчик дал свой прогноз на бой Ломаченко – Лопес
«Ломаченко будет избивать Лопеса на протяжении всех 12 раундов. У Василия есть сильный удар, точный. Думаю, у Васи все получится, и он станет абсолютным чемпионом мира».
Как сообщала Politeka, Ломаченко бросил вызов Мейвезеру, появилось заявление: "Мне хотелось бы..
Также Politeka писала, что бой Ломаченко - Лопес отменен: украинца отправили домой.
Напомним, ранее Лопес оскорбил и пообещал наказать Ломаченко: "Я ему обеспечу..."