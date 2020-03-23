Бой Ломаченко - Лопес не состоится 30 мая

Поединок будет перенесен в связи с пандемией коронавируса.

Об этом Лопес сказал сайту BoxingScene.com.

"Бой уже не состоится 30 мая. Это будет абсолютно другая дата. Top Rank отправил Ломаченко домой, в Украину. Обычно мы, боксеры, начинаем подготовку за два месяца до боя, и как раз сейчас мы должны начинать", - добавил боксер.

Кроме того, он отметил, что поединок могут перенести больше, чем на месяц: "Никто не знает, когда это закончится. Если в апреле, то бой, возможно, перенесут на июнь. Возможно, придется ждать два или два с половиной месяца. Верю, что бой состоится. Вопрос лишь в том, когда именно".

Ранее мы писали, чемпионка мира Кларесса Шилдс во время общения с Теофимо Лопесом прокомментировала бой американца с украинцем Василием Ломаченко.

Вы о чем вообще? Мы ведь с Теофимо друзья. Ломаченко – отличный боксер, но Лопес сильнее, чем люди думают.

Он был одним в любителях, а в профессионалах у него совершенно другой стиль. Раньше он больше двигался корпусом, избегал ударов, а сейчас идет вперед, бьет соперников. Но Лопес также умеет двигаться, как Ломаченко. Люди этого не знают.

Так что мне интересно, как Василий справится с этой комбинацией силы и движения. Ну и Лопес молод», - заявила Шилдс.

Как сообщала Politeka, Гарсия назвал фаворита боя Ломаченко - Лопес: "Выигрывает по очкам".

Также Politeka писала, что Лопес высказался о бое с Ломаченко: "Хочу победить нокаутом".

Напомним, ранее на Ломаченко набросились с угрозами: "Сильно побьют люди из Украины".