Український борець Богдан Грицай записав нове звернення до Олександра Усика

У відеозверненні Грицай відповів на бажання Усика проводити бій за правилами боксу, повідомляє Politeka.net.

"Тебе і в шахи вчили грати за правилами боксу. Я буду грати за правилами боротьби, а ти як професійний боксер спробуй перемогти мене за правилами боксу", - заявив Грицай.

Крім того, український борець не відкинув можливості піти на компроміс. Для цього Усик повинен записати звернення до Путіна.

"Запиши звернення до Путіна і я тебе обійму, як українець українця. В іншому випадку я теж тебе обійму – як борець боксера. У бійцівської клітці", – резюмував Богдан Грицай.

Нагадаємо, що Богдан Грицай, який кинув виклик боксеру Олександру Усику, відмовився від бою з ним

Так, він заявив, що Усик першим викликав його на бій, а він вибрав вид єдиноборств.

"Усик не погодився на бій. Він запропонував мені бій без правил. Не я, а він розповідав, що "диванний експерт" заходить у двері, і він його нокаутує. Бокс? Для мене це неприйнятно. Це він мені запропонував бій. Це чітко видно на відео.

А я і є той "диванний експерт". Я прийняв його виклик. На відео чітко видно, що людина заходить не в ті двері, і він його нокаутує. Ви бачите на відео, де правила, зважування, медкомісія про яку він говорить? Там немає правил, і тому я вирішив, що бій без правил", – сказав Грицай в ефірі телеканалу НТА.

Нагадаємо, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

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