Украинский борец Богдан Грицай записал новое обращение к Александру Усику

В видеообращении Грицай ответил на желание Усика проводить бой по правилам бокса, сообщает Politeka.net.

"Тебя и в шахматы учили играть по правилам бокса. Я буду играть по правилам борьбы, а ты как профессиональный боксер попробуй победить меня по правилам бокса", - заявил Грицай.

Кроме того, украинский борец не отверг возможности пойти на компромисс. Для этого Усик должен записать обращение к Путину.

"Запиши обращение к Путину и я тебя обниму, как украинец украинца. В противном случае я тебя тоже обниму – как борец боксера. В бойцовской клетке", – резюмировал Богдан Грицай.

Напомним, что Богдан Грицай, который бросил вызов боксеру Александру Усику, отказался от боя с ним

Так, он заявил, что Усик первым вызвал его на бой, а он выбрал вид единоборств.

"Усик не согласился на бой. Он предложил мне бой без правил. Не я, а он рассказывал, что "диванный эксперт" заходит в дверь, и он его нокаутирует. Бокс? Для меня это неприемлемо. Это он мне предложил бой. Это четко видно на видео.

А я и есть тот "диванный эксперт". Я принял его вызов. На видео четко видно, что человек заходит не в ту дверь, и он его нокаутирует. Вы видите на видео, где правила, взвешивание, медкомиссию о которой он говорит? Там нет правил, и поэтому я решил, что бой без правил", – сказал Грицай в эфире телеканала НТА.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

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