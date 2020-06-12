33-річна українська співачка Настя Каменських похвалилася формами у відвертому вбранні, а також розповіла, як добитися такого ж результату
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram і поділилася кількома вправами для сідниць.
"Хочу, щоб ми з вами були найкрасивіші! 😘 Кращі вправи для сідниць 🍑", - підписала кадр Каменських, на якому стоїть до камеер спиною, в міні-шортиках, "тісному" топіку і сонцезахисних окулярах.
Співачка розповіла про базові вправи "для вашої Кім"
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- Присід з широким розведенням ніг - ідеально підходить, щоб привести в порядок "м'яке місце", ноги і внутрішню частину стегна.
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Для цієї вправи встаньте прямо, розставте ноги (стопи назовні), відведіть таз назад і при вдиху зробіть присід, поки стегна не стануть паралельними до підлоги, на видиху підніміться і стисніть сідниці;
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- Сідничний місток. Якщо складно присідати, то допоможе ця вправа - і ваш "горішок" ще зможе здивувати всіх навколо.
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Для цієї вправи потрібно лягти на спину, зігнути ноги в колінах і повільно піднімати і опускати таз;
- Відведення ніг назад з упором на підлогу.
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Встаньте на коліна і витягнутими руками упріться в підлогу на ширині плечей. Не прогинайте поперек. Підніміть одну ногу, поки ваше стегно не буде паралельним корпусу. І на верхній точці стисніть сідниці. Поверніться у вихідне положення і повторіть рухи з іншою ногою.
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Кількість підходів для початку на кожну вправу - 3х15".
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Користувачі кинулися з захопленням коментувати поради Насті:
"Як круто, що ви позиціонуєте здоровий спосіб життя і спорт, а не "люби себе такою, яка є" і все таке. 🔥"
"Попа як у Кім!!!!🔥👏"
"Красуня🔥"
"Дякую , допомогла 👌"
Раніше ми повідомляли, гаряча Каменських потрялса фігурою в білому бікіні. Засмагла і струнка красуня виставила напоказ пружні "м'ячики" і плоский животик.
Нагадаємо, радісна Каменських оголила живіт і показала відео: «Вагітна».
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