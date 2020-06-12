33-летняя украинская певица Настя Каменских похвасталась формами в дерзком наряде, а также рассказала, как добиться такого же результата
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм и поделилась несколькими упражнениями для ягодиц.
"Хочу, чтобы этим летом мы с вами были самые красивые! 😘 Лучшие упражнения для попы 🍑", - подписала кадр Каменских, на котором стоит к камеер спиной, в мини-шортиках, "тесном" топике и солнцезащитных очках.
Певица рассказала о базовых упражнениях "для вашей Ким":
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- Присед с широким разведением ног - идеально подходит, чтобы привести в порядок "мягкое место", ноги и внутренню часть бедра.
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Для этого упражнения встаньте прямо, расставьте ноги (стопы наружу), отведите таз назад и при вдохе сделайте присед, пока бедра не станут параллельными к полу, на выдохе поднимитесь и сожмите ягодицы;
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- Ягодичный мостик. Если сложно приседать, то в помощь это упражнение - и ваш "орешек" еще сможет изумить всех вокруг.
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Для этого упражнения нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленях и медленно поднимать и опускать таз;
- Отведение ног назад с упором на пол.
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Встаньте на колени и упритесь вытянутыми руками в пол на ширине плеч. Не прогибайте поясницу. Поднимите одну ногу, пока ваше бедро не будет параллельным корпусу. И на самой верхней точке сожмите ягодицы. Вернитесь в исходное положение и повторите движения с другой ногой.
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Количество подходов для начала на каждое упражнение - 3х15".
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Пользователи кинулись с восторгом комментировать советы Насти:
"Как круто, что вы позиционируете здоровый образ жизни и спорт, а не " люби себя такой, какая есть" и все такое. 🔥"
"Попа как у Ким!!!!🔥👏"
"Красотка🔥"
"Спасибо , помогла 👌"
Ранее мы сообщали, горячая Каменских потрялса фигурой в белом бикини. Загорелая и подтянутая красотка выставила напоказ упругие "мячики" и плоский животик.
Напомним, радостная Каменских оголила живот и показала видео: «Беременная».
Как сообщала Politeka, тренер Насти Каменских показал, как правильно отжиматься.
Также Politeka писала, что Потап огорошил домашним фото Каменских без макияжа и понтов.