Важные детали, которые должен знать каждый

Известный фитнес-тренер Андрей Хомицкий, который работает с украинскими артистками Настей Каменских и Славой Каминской, рассказал правила для новичков

Хомицкий вместе с коллегой показал, как правильно отжиматься, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Подготовка:

Если есть избыточный вес, то нужно отжиматься, опираясь об стену. Руки должны находиться под углом 90 градусов, удерживая положения корпуса ровным. Повторять 15-20 раз по 3-4 круга (для новичков - два).

30 секунд отдыха.

Отжимания от скамейки - угол в 90 градусов в коленях, ровная спина. Руки держим на скамейке, а корпус опускаем на вдохе, и выпрямляем на выдохе. Выполняем два подхода по 15 повторений.

Небольшой перерыв и пробуем выпрямить ноги и также опускаем корпус со скамейки - два подхода по 10 повторений.

Далее приступаем к отжиманию в технике волна - без провисания поясницы и без ягодичного купола. Принимаем положение при отжимании на полу с прямым корпусом, опускаем колени, туловище, ложимся и поднимаемся в исходное положение - 10 повторений два подхода (с перерывом 30 секунд).

Если вы готовы продолжать, то вас ждет отжимание на скамейке под углом. Руки ставим перед собой чуть шире плеч на скамейку, опускаемся на вдохе, на выдохе - поднимаемся. Фиксируем тело на нижней и верхней фазах. И так два подхода по 10 раз.

После этого можно отжиматься от пола, медленно опускаясь, приподнимаемся на коленях, колени выпрямляем и фиксируем туловище. Два подхода по 10 отжиманий.

Техника отжиманий:

Узкая постановка рук, локти вдоль тела и смотрят назад, корпус прямой. На вдохе опускаемся, на выдохе - вверх.

Руки на ширине плеч - локти смотрят назад, кисти на уровне плеч, пресс в тонусе, поясница не прогибается.

Широкая постановка рук - локти сморят в сторону и чуть вниз, опускаясь вниз - угол 90 градусов, поднимаем себя вверх, прожимаем грудные, до конца не выравнивая руки, чтобы сохранить напряжение.

Напомним, что Андрей Хомицкий показал, как украинцам держать себя в форме на карантине: «Займет всего 15 минут».

Как сообщала Politeka, тренер Насти Каменских Хомицкий показал, как научиться правильно приседать: три простых способа

Также Politeka писала, что Андрей Хомицкий сразился с Владом Ямой в прямом эфире: волнительное видео.