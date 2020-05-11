Присідання - це не так просто, як здається

Відомий фітнес-тренер Андрій Хомицький, який працює з українськими артистками Настею Каменських і Славою Камінською, розповів про підтримання форми

Зокрема, в одному з останніх відео, яке тренер опублікував на своєму Youtube-каналі, Хомицький розкрив три способи навчитися присідати, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки)

Перший спосіб, який повинен зробити кожен початківець, присідати з опорою ззаду. Для початку потрібно сісти на край лавки, зберігши кут в колінному суглобі до 90 градусів. Ширина стоп - на рівні плечей, спина рівна.

Далі потрібно постаратися встати, не висуваючи коліна вперед, при цьому тиснуте на п'яти, а

маківку тягнути вгору. Кілька разів піднімаємося/сідаємо, при цьому потрібно шукати край лавки, відтягуючи сідниці назад.

Якщо виходить не промахнутися і не впасти, у наступні рази потрібно тільки торкатися сідницями опори.

Другий крок полягає у присіданні з опорою для колін. Повертаємося до лавки обличчям, стаємо близько, виконуємо вправи з присіданнями на рівні 90 градусів, щоб коліна не впиралися до лавки. При цьому потрібно вибрати правильну постановку стоп, щоб було зручно, наприклад, на ширині плечей. Погляд направлений вперед.

"І пам'ятайте, присідаючи ми зустрічаємо навантаження п'ятами, і піднімаючись, виштовхуємо теж себе п'ятами. Тоді в роботу будуть включитися сідниці. І постійно контролюємо відтягування тазу назад", - зазначив тренер.

Третій крок ділиться на два етапи. Перше, що потрібно зробити - це підійти до стіни, руки складаються під кутом 90 градусів, впираємося кінчиками пальців, стопи на ширині плечей. Пробуємо присідати, якщо обличчя не торкається стіни, то потрібно стиснути пальці в кулаки, потім виконуємо присідання.

"Стіна дає тобі можливість правильно тримати положення спини рівною, і ти ні в якому разі не завалишся вперед, а також навчить тебе правильно відтягувати таз назад", - повідомив Хомицький.

Такі регулярні вправи протягом тижня допоможуть навчитися присідати без обтяження.

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