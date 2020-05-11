Приседания - это не так просто, как кажется

Известный фитнес-тренер Андрей Хомицкий, который работает с украинскими артистками Настей Каменских и Славой Каминской, рассказал о поддержании формы

В частности, в одном из последних видео, которое тренер опубликовал на своем Youtube-канале, Хомицкий раскрыл три способа научиться приседать, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Первый способ, который должен сделать каждый начинающий, приседать с опорой сзади. Для начала нужно сесть на край скамейки, сохранив угол в коленном суставе в 90 градусов. Ширина стоп - на уровне плеч, спина ровная.

Далее нужно постараться встать, не выдвигая колени вперед, при этом давите на пятки, а макушку тянуть вверх. Несколько раз поднимаемся/садимся, при этом нужно искать край скамейки, оттягивая ягодицы назад.

Если получается не промахнуться и не упасть, в следующие разы нужно только касаться ягодицами опоры.

Второй шаг заключается в приседании с опорой для колен. Поворачиваемся к скамейке лицом, становимся близко, выполняем упражнения с приседаниями на уровне 90 градусов, чтобы колени не упирались к скамейке. При этом нужно выбрать правильную постановку стоп, чтобы было удобно, например, на ширине плеч. Взгляд направлен только вперед.

"И помните, приседая мы встречаем нагрузку пятками, и поднимаясь, выталкиваем тоже себя пятками. Тогда в работу будут включиться ягодицы. И постоянно контролируем оттягивание таза назад", - отметил тренер.

Третий шаг делится на два этапа. Первое, что нужно сделать - это подойти к стене, руки складываются под углом 90 градусов, упираемся кончиками пальцев, стопы - на ширине плеч. Пробуем приседать, если лицо не касается стены, то нужно сжать пальцы в кулаки, затем выполняем приседания.

"Стена дает тебе возможность правильно держать положение спины ровной, и ты ни в коем случае не завалишься вперед, а также научит тебя правильно оттягивать таз назад", - сообщил Хомицкий.

Такие регулярные упражнения в течение недели помогут научиться приседать без отягощения.

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