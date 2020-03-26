Популярный тренер, который занимается с украинскими звездами, публикует бесплатные тренировки для украинцев, которые сидят на карантине

Видео очередной тренировки он опубликовал на своем Youtube-канале, передает Рoliteka.net. Андрей Хомицкий, который тренирует поп-див Настю Каменских и Славу Каминскую, поделился убойной круговой тренировкой, которая займет всего 15 минут. Видео Хомицкому помогли записать еще два спортсмена.

Тренировка состоит всего из нескольких упражнений, которые нужно повторять несколько кругов, останавливаясь лишь на небольшой отдых.

Напомним, что 21 марта Хомицкий проводил всеукраинскую тренировку, а теперь регулярно выкладывает упражнения и тренировки на любой вкус. Учитывая, что карантин продлили до 24 апреля, поддерживать себя в форме никому не помешает. Тренер уверен, что поддерживать себя в хорошей физической форме можно и не посещая спортзал.

Кстати, недавно Хомицкий публиковал тренировку со Славой Каминской из «НеАнгелов», в которой звезда раскрыла свои секреты похудения. Во время занятия Слава под руководством тренера показала топ лучших упражнений.

Отметим, что многие звезды занимаются спортом дома и советуют украинцам присоединяться к ним. Например, певица Настя Каменских даже проводила тренировку для своих поклонников онлайн.

Напомним, что Настя Каменских, Надя Дорофеева и другие звезды поддерживают форму на карантине: яркие фото с тренировок.

Как сообщала Politeka, Каминская в полупрозрачном костюме похвасталась результатом пластики: "Хочется еще".

Также Politeka писала, что Каменских показала, как развлекается по утрам вместе с тренером: "Потап всегда сзади".