Известный украинский тренер, двукратный чемпион мира по бодибилдингу Андрей Хомицкий, который тренирует Настю Каменских, рассказал, какие ошибки допускают новички в приседаниях

Видео, где тренер собрал пять самых распространенных ошибок, уже опубликовано на YouTube-канале Хомицкого, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

В своем ролике фитнес-тренер рассказал, что в самом начале спортивного пути люди допускают много ошибок. Особенно это актуально для приседаний, ведь это самое распространенное и эффективное упражнение.

Первая ошибка – это неправильная механика движений. Хомицкий в своем видео показал, как нужно приседать так, чтобы не нагружать колени и максимально задействовать ягодицы.

Вторая распространенная ошибка – это глубина приседа. Люди либо не досаживаются, либо садятся слишком глубоко, не чувствуя при этом целевые мышцы. Средняя глубина приседа должна составлять 90 градусов.

Еще одна распространенная ошибка – это округленная спина или заваливание туловища вперед. По словам Хомицкого, в таких случаях вся нагрузка будет идти на поясницу.

Не менее частая ошибка – это заваливание коленей. Если привыкнуть так приседать, в дальнейшем, когда человек начнет приседать с весом, у него могут возникнуть серьезные проблемы.

Ну и самым последним пунктом Хомицкий выделил совокупность ошибок. Это когда человек одновременно допускает несколько ключевых ошибок, которые могут навредить здоровью.

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