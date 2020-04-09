Популярний тренер, який займається з українськими зірками, публікує безкоштовні тренування для українців, які сидять на карантині

Відео чергового тренування він опублікував на своєму Youtube-каналі, передає Рoliteka.net. Андрій Хомицький, який тренує українських співачок Настю Каменських і Славу Камінську, поділився тренуванням для дітей від 3 до 5 років у домашніх умовах.

«Не знаєте чим зайняти свою дитину на карантині? Проведіть разом з нею активне веселе тренування!», - написав тренер під своїм відео.

Хомицький розповів, що він батько трьох дітей. Відео йому допомагав записувати старший син Матвій, якому 6 років. Ранкове тренування займає всього п'ять хвилин. Тренер розповів, що з дітьми треба займатися по 30 секунд – півхвилини вони роблять вправу, а півхвилини відпочивають.

Перша вправа, якою поділився тренер, це марш на місці. Найпростіша вправа для розминки. Друга вправа – це стрибки на місці. Далі тренер пропонує поприсідати, побігати на місці, а завершити тренування - забавною вправою під назвою «підйом по сходах».

Як відомо, Андрій Хомицький займається зі Славою Камінською. Одного разу він навіть публікував тренування з її участю.

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