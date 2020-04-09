Популярный тренер, который занимается с украинскими звездами, публикует бесплатные тренировки для украинцев, которые сидят на карантине

Видео очередной тренировки он опубликовал на своем Youtube-канале, передает Рoliteka.net. Андрей Хомицкий, который тренирует украинских певиц Настю Каменских и Славу Каминскую, поделился тренировкой для детей от 3 до 5 лет в домашних условиях.

«Не знаете чем занять своего ребенка на карантине? Проведите вместе с ним активную веселую тренировку!», - написал тренер под своим видео.

Хомицкий рассказал, что он отец троих детей. Видео ему помогал записывать старший сын Матвей, которому 6 лет. Утренняя тренировка занимает всего пять минут. Тренер рассказал, что с детьми нужно заниматься по 30 секунд – полминуты они делают упражнение, а полминуты отдыхают.

Первое упражнение, которым поделился тренер, это марш на месте. Самое простое упражнение для разминки. Второе упражнение – это прыжки на месте. Дальше тренер предлагает поприседать, побегать на месте, а завершить тренировку забавным упражнением под названием «подъем по лестнице».

Как известно, Андрей Хомицкий занимается со Славой Каминской. Однажды он даже публиковал тренировку с ее участием.

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