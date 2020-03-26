Популярний тренер, який займається з українськими зірками, публікує безкоштовні тренування для українців, які сидять на карантині
Відео чергового тренування він опублікував на своєму Youtube-каналі, передає Рoliteka.net. Андрій Хомицький, який тренує поп-дів Настю Каменських і Славу Камінську, поділився забійним круговим тренуванням, яке займе всього 15 хвилин. Відео Хомицькому допомогли записати ще два спортсмена.
Тренування складається всього з декількох вправ, які потрібно повторювати кілька кіл, зупиняючись лише на невеликий відпочинок.
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Нагадаємо, що 21 березня Хомицький проводив всеукраїнське тренування, а тепер регулярно викладає вправи і тренування на будь-який смак. Враховуючи, що карантин продовжили до 24 квітня, підтримувати себе у формі нікому не завадить. Тренер упевнений, що підтримувати себе в хорошій фізичній формі можна і не відвідуючи спортзал.
До речі, нещодавно Хомицький публікував тренування зі Славою Камінською з «Неангелів», в якому зірка розкрила свої секрети схуднення. Під час заняття Слава під керівництвом тренера показала топ кращих вправ.
Відзначимо, що багато зірок займаються спортом вдома і радять українцям приєднуватися до них. Наприклад, співачка Настя Каменських навіть проводила тренування для своїх шанувальників онлайн.
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