Популярний фітнес-тренер Андрій Хомицький, який тренує поп-дів Настю Каменських і Славу Камінську, публікує безкоштовні тренування для українців, які сидять на карантині

Відео тренування, яке можна провести з дітьми, він опублікував на своєму Youtube-каналі, передає Politeka.net. Андрій Хомицький поділився 5-хвилинним тренуванням, яке можна провести в домашніх умовах з дитиною 3-5 років.

Це другий варіант тренування. Як розповів Хомицький, його минуле тренування для діток зібрало багато позитивних відгуків, тому він вирішив зняти продовження. У цьому тренеру допоміг його 6-річний син Матвій.

Всі вправи з дітьми робляться по 30 секунд, після чого дитина має півхвилини відпочити. Спочатку тренер пропонує швидко пробігтися на місці 30 секунд, після відпочинку побоксувати на місці, а ще через півхвилини – бігти і боксувати одночасно.

Після таких інтенсивних занять Хомицький пропонує додати вправу «Зворотна планка з виносом ніг перед собою». Таку вправу можна освоїти і дорослим. Закінчити тренування потрібно буде віджиманнями з колін.

Відзначимо, що Андрій Хомицький з сином роблять всі вправи на відео і підбадьорюють тих, хто займається разом з ними, тому можна сміливо включати відео і займатися, дотримуючись рекомендацій.

Нагадаємо, що Андрій Хомицький показав, як українцям тримати себе у формі на карантині: «Займе всього 15 хвилин».

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