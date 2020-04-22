Популярный фитнес-тренер Андрей Хомицкий, который тренирует поп-див Настю Каменских и Славу Каминскую, публикует бесплатные тренировки для украинцев, которые сидят на карантине

Видео тренировки, которую можно провести с детьми, он опубликовал на своем Youtube-канале, передает Politeka.net. Андрей Хомицкий поделился 5-минутной тренировкой, которую можно провести в домашних условиях с ребенком 3-5 лет.

Это второй вариант тренировки. Как рассказал Хомицкий, его прошлая тренировка для деток собрала много положительных отзывов, поэтому он решил снять продолжение. В этом тренеру помог его 6-летний сын Матвей.

Все упражнения с детьми делаются по 30 секунд, после чего ребенок должен полминуты отдохнуть. Сначала тренер предлагает быстро пробежаться на месте 30 секунд, после отдыха побоксировать на месте, а еще через полминуты – бежать и боксировать одновременно.

После таких интенсивных занятий Хомицкий предлагает добавить упражнение «Обратная планка с выносом ног перед собой». Такое упражнение можно освоить и взрослым. Закончить тренировку нужно будет отжиманиями с колен.

Отметим, что Андрей Хомицкий с сыном делают все упражнения на видео и подбадривают тех, кто занимается вместе с ними, поэтому можно смело включать видео и заниматься, следуя рекомендациям.

Напомним, что Андрей Хомицкий показал, как украинцам держать себя в форме на карантине: «Займет всего 15 минут».

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