Екс-солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко показала, як підтримує ідеальну форму

Співачка опублікувала пікантні кадри своїх занять на сторінці в Instagram.

Зараз Анастасія Кумейко розвиває свою сольну кар'єру і виступає під псевдонімом DJ Nana". Вона не тільки співає, але і досить активно танцює, з-за цього їй потрібна хороша спортивна форма. А щоб було не нудно займатися в спортзалі, артистка йде на різні хитрощі.

Так Настя приміряла роль "слухняною кішечки", і коли тренер наказала - без праці сіла на шпагат. DJ Nana докладає багато зусиль, щоб підтримувати гарну п'яту точку. На опублікованих кадрах вона поєднала корисне з приємним: робить вправи і скорочує м'язи сідниць в такт енергійної музики. Як можна спостерігати, музичний підхід приносить хороші результати.

На жаль, шанувальники не змогли прокоментувати заняття і дати Анастасії Кумейко свої поради, адже співачка опублікувала ролики в сториз, де такої можливості немає.

Раніше виконавиця показала жарку тренування на даху з видом на Київ. Заради неї Настя наділу незвичайний костюм, підключеному до спеціального апарату. За допомогою сенсорів він посилає до м'язів електричні сигнали, які значно скорочують час тренування, посилюючи корисний ефект.

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